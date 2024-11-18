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Премьер Словакии Фицо осудил возможное решение Байдена по ударам вглубь России

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил возможное решение президента США Джо Байдена, позволяющее Украине наносить удары вглубь России американским дальнобойным оружием, отметив, что оно нацелено на то, чтобы «полностью сорвать или отдалить мирные переговоры». Соответствующее видеообращение опубликовано в соцсетях.

«Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Фицо заявил, что Словакия ни на каком уровне не поддержит такое решение. По его словам, «это беспрецедентная эскалация напряжения».

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 18 ноября замсоветника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не стал подтверждать эту информацию, сообщает ABC News. Файнер сказал, что США принимают решения, основываясь на ситуации «на поле боя». По его словам, конфликт на Украине значительно обострился в связи с якобы размещением сил иностранного государства на территории РФ.

12 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что использование западных вооружений большой дальности для ударов по РФ будет означать прямое участие в конфликте НАТО, США и европейских стран. Российский лидер подчеркивал, что если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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