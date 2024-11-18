Премьер Словакии Фицо осудил возможное решение Байдена по ударам вглубь России

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 18 ноября замсоветника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не стал подтверждать эту информацию, сообщает ABC News. Файнер сказал, что США принимают решения, основываясь на ситуации «на поле боя». По его словам, конфликт на Украине значительно обострился в связи с якобы размещением сил иностранного государства на территории РФ.