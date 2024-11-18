Белый дом не подтвердил разрешение на ракетные удары ВСУ вглубь территории РФ
Замсоветника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер отказался подтверждать информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, передает ABC News.
Файнер заявил, что не подтверждает «никакие решения, которые были или не были приняты относительно помощи США, когда речь идет об оперативных вопросах». Он также отметил, что США принимают решения, основываясь на ситуации «на поле боя». Файнер добавил, что конфликт на Украине значительно обострился в связи с якобы размещением сил иностранного государства на территории РФ.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.
До этого в России были подготовлены изменения в ядерную доктрину, которые определяют агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на Россию. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина не имеет технических возможностей для того, чтобы использовать дальнобойные ракеты без поддержки со стороны Запада.