В Кремле отклонили возможность заморозки конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин открыт и готов к контакту и переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом, но любой вариант заморозки конфликта на Украине «не подходит России», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал Reuters.
«Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», – ответил Песков.
По его словам, президент неоднократно заявлял, что готов к переговорам и контактам с заинтересованными лицами. Как сообщило 20 ноября агентство Reuters, Путин якобы может согласиться на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. А также что президент может отказаться от территорий в Харьковской области, которые контролируют российские войска.
11 ноября Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа. 10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США). Во время беседы избранный президент США якобы попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник издания. Одной из тем разговора стало установление мира в Европе. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине.