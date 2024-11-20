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В Кремле отклонили возможность заморозки конфликта на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин открыт и готов к контакту и переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом, но любой вариант заморозки конфликта на Украине «не подходит России», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал Reuters.

«Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», – ответил Песков.

По его словам, президент неоднократно заявлял, что готов к переговорам и контактам с заинтересованными лицами. Как сообщило 20 ноября агентство Reuters, Путин якобы может согласиться на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. А также что президент может отказаться от территорий в Харьковской области, которые контролируют российские войска.

11 ноября Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа. 10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США). Во время беседы избранный президент США якобы попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник издания. Одной из тем разговора стало установление мира в Европе. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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