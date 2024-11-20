Президент Ирана анонсировал план переноса столицы из Тегерана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал план переноса столицы из Тегерана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заседание правительства.
По словам Пезешкиана, смена столицы связана с возможным экологическим кризисом и «рядом других проблем». Разработкой плана будет заниматься первый заместитель президента Мохаммад Реза Ареф.
В сентябре президент Ирана заявил, что политический и экономический центр должен быть перенесен на южное побережье.
Пезешкиан обосновал свое предложение повышением конкурентоспособности Ирана – сейчас сырье необходимо сначала доставить с юга и побережья в центр, а уже созданный готовый продукт – вновь отправить обратно на юг для экспорта.