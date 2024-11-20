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Президент Ирана анонсировал план переноса столицы из Тегерана

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал план переноса столицы из Тегерана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заседание правительства.

По словам Пезешкиана, смена столицы связана с возможным экологическим кризисом и «рядом других проблем». Разработкой плана будет заниматься первый заместитель президента Мохаммад Реза Ареф.

В сентябре президент Ирана заявил, что политический и экономический центр должен быть перенесен на южное побережье.

Пезешкиан обосновал свое предложение повышением конкурентоспособности Ирана – сейчас сырье необходимо сначала доставить с юга и побережья в центр, а уже созданный готовый продукт – вновь отправить обратно на юг для экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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