Захарова назвала «план стойкости» Зеленского «набором болезненных фантазий»

8 ноября «Ведомости» писали о предложении Захаровой. Официальный представитель МИД РФ посоветовала украинцам конфисковать имущество их президента Владимира Зеленского, приближенных к нему лиц, чтобы «реанимировать» экономику республики. Она также предложила «поскрести по сусекам» ряда украинских бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, вместо того чтобы «клянчить у ЕС $300 млрд российских активов».