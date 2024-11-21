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Захарова назвала «план стойкости» Зеленского «набором болезненных фантазий»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского очередным набором болезненных фантазий, об этом она заявила в прямом эфире на брифинге.

«Мало кто понимает, о чем идет речь, но всем ясно одно — что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение власти утратившего легитимность Зеленского», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что в ответ на проблемы украинский лидер продолжает «закручивание гаек» на территории государства.

Зеленский представил «план стойкости» в Верховной раде 19 ноября. В отличие от «плана победы», он предусматривает действия, которые должна выполнить сама Украина.

8 ноября «Ведомости» писали о предложении Захаровой. Официальный представитель МИД РФ посоветовала украинцам конфисковать имущество их президента Владимира Зеленского, приближенных к нему лиц, чтобы «реанимировать» экономику республики. Она также предложила «поскрести по сусекам» ряда украинских бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, вместо того чтобы «клянчить у ЕС $300 млрд российских активов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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