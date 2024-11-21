Захарова назвала «план стойкости» Зеленского «набором болезненных фантазий»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского очередным набором болезненных фантазий, об этом она заявила в прямом эфире на брифинге.
«Мало кто понимает, о чем идет речь, но всем ясно одно — что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение власти утратившего легитимность Зеленского», — сказала она.
Захарова также подчеркнула, что в ответ на проблемы украинский лидер продолжает «закручивание гаек» на территории государства.
Зеленский представил «план стойкости» в Верховной раде 19 ноября. В отличие от «плана победы», он предусматривает действия, которые должна выполнить сама Украина.
8 ноября «Ведомости» писали о предложении Захаровой. Официальный представитель МИД РФ посоветовала украинцам конфисковать имущество их президента Владимира Зеленского, приближенных к нему лиц, чтобы «реанимировать» экономику республики. Она также предложила «поскрести по сусекам» ряда украинских бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, вместо того чтобы «клянчить у ЕС $300 млрд российских активов».