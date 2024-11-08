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Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинцам конфисковать имущество их президента Владимира Зеленского, приближенных к нему лиц, а также ряда бизнесменов и политиков, чтобы «реанимировать» экономику республики. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Зеленский клянчил у ЕС $300 млрд российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. <…> Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?» – написала Захарова.

Она также предложила «поскрести по сусекам» ряда украинских бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко. По ее словам, изъятые у них средства позволят помочь экономике республики.

В конце октября Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов, но с условием, что стране необходимо придерживаться демократической политики ЕС, в том числе соблюдать права человека и обеспечивать верховенства закона. 7 ноября Зеленский в своем Telegram-канале назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД России также отмечали, что в ответ на передачу доходов от замороженных активов государство подаст иск в Международный суд ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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