Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинцам конфисковать имущество их президента Владимира Зеленского, приближенных к нему лиц, а также ряда бизнесменов и политиков, чтобы «реанимировать» экономику республики. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
«Зеленский клянчил у ЕС $300 млрд российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. <…> Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?» – написала Захарова.
Она также предложила «поскрести по сусекам» ряда украинских бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко. По ее словам, изъятые у них средства позволят помочь экономике республики.
В конце октября Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов, но с условием, что стране необходимо придерживаться демократической политики ЕС, в том числе соблюдать права человека и обеспечивать верховенства закона. 7 ноября Зеленский в своем Telegram-канале назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами».
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД России также отмечали, что в ответ на передачу доходов от замороженных активов государство подаст иск в Международный суд ООН.