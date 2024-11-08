Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского

«Зеленский клянчил у ЕС $300 млрд российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. <…> Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?» – написала Захарова.