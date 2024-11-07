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Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами. Это заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Откровенно говоря, это украинские деньги», – утверждает украинский президент, добавив, что нужно скорее найти механизм доставки этих денег в страну, чтобы ими можно было распоряжаться.

Зеленский также поблагодарил каждого европейского лидера, который «отстаивает право Украины использовать средства из российских активов».

28 октября сообщалось, что Европейский союз (ЕС) одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС.

В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд. В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов подаст иск в Международный суд ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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