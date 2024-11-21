Захарова отвергла обвинения в «постановке» звонка о ракетах во время брифинга

В ходе брифинга 21 ноября представителю МИДа поступил звонок. Благодаря тому что телефон был близок к микрофону, можно расслышать, как мужской голос говорит Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно. После этого журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ) Екатерина Котрикадзе (считается в России иноагентом) в своем Telegram-канале высказала предположение, что данный звонок был постановочным.