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Захарова отвергла обвинения в «постановке» звонка о ракетах во время брифинга

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения «иноагентов и просто врагов» о том, что поступивший ей во время брифинга звонок с просьбой не комментировать тему ударов баллистическими ракетами был постановочным. Это следует из сообщения в ее Telegram-канале.

«Иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный и актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают», – написала Захарова.

Доказательством своих слов она представила скриншоты с брифингов в разные даты. На всех изображениях Захарова держит телефон в руках или смотрит в его экран.

В ходе брифинга 21 ноября представителю МИДа поступил звонок. Благодаря тому что телефон был близок к микрофону, можно расслышать, как мужской голос говорит Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно. После этого журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ) Екатерина Котрикадзе (считается в России иноагентом) в своем Telegram-канале высказала предположение, что данный звонок был постановочным.

Захарова позже пояснила агентству ТАСС, что перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. В связи с этим она уточнила у экспертов, относится ли эта тема к компетенции министерства. «Ответ пришел в ходе брифинга – МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», – уточнила Захарова.

21 ноября агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы Украины сообщило, что Россия якобы ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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