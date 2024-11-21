Захарова отвергла обвинения в «постановке» звонка о ракетах во время брифинга
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения «иноагентов и просто врагов» о том, что поступивший ей во время брифинга звонок с просьбой не комментировать тему ударов баллистическими ракетами был постановочным. Это следует из сообщения в ее Telegram-канале.
«Иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный и актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают», – написала Захарова.
Доказательством своих слов она представила скриншоты с брифингов в разные даты. На всех изображениях Захарова держит телефон в руках или смотрит в его экран.
В ходе брифинга 21 ноября представителю МИДа поступил звонок. Благодаря тому что телефон был близок к микрофону, можно расслышать, как мужской голос говорит Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно. После этого журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ) Екатерина Котрикадзе
Захарова позже пояснила агентству ТАСС, что перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. В связи с этим она уточнила у экспертов, относится ли эта тема к компетенции министерства. «Ответ пришел в ходе брифинга – МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», – уточнила Захарова.
21 ноября агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы Украины сообщило, что Россия якобы ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.