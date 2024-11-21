Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения
Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины и гражданам дружественных государств покинуть зоны поражения, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения.
«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», – сказал Путин.
Он также сообщил о том, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Кроме того, президент заявил, что после ударов ракетами ATACMS по РФ конфликт приобрел глобальный характер.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.