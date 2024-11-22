Российская система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских БПЛА
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 ноября уничтожили и перехватили 23 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Из них 12 беспилотников ликвидировали в Брянской области, девять – в Калужской области и два – в Курской.
20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил об уничтожении двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории России. 21 ноября Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow.
21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября шестью крылатыми ракетами ATACMS производства США, а также 21 ноября британскими Storm Shadow и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей России.