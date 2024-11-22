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Российская система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 ноября уничтожили и перехватили 23 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Из них 12 беспилотников ликвидировали в Брянской области, девять – в Калужской области и два – в Курской.

20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил об уничтожении двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории России. 21 ноября Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября шестью крылатыми ракетами ATACMS производства США, а также 21 ноября британскими Storm Shadow и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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