Российская система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских БПЛА

20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил об уничтожении двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории России. 21 ноября Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow.