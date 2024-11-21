Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow

20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами.