Минобороны РФ заявило о двух сбитых ракетах Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, были сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами.
В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что украинские войска впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории России.