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Кремль: ВС РФ проработают систему оповещения населения при запуске «Орешника»

Ведомости

Российские военнослужащие проработают систему оповещения гражданского населения Украины в случае подготовки новых ударов «Орешником», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет выглядеть процедура.

21 ноября президент Владимир Путин в ходе обращения заявил, что при выборе объектов для поражения на территории Украины в качестве ответных мер Россия заранее будет рекомендовать мирным жителям покинуть опасные территории. Такие предложения будут делаться публично и без опасений, что противник примет эту информацию к сведению.

По словам Путина, средств противодействия такому оружию в мире нет, так как ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Это оружие не способны перехватить никакие современные системы противовоздушной обороны, как и создаваемые США системы противоракетной обороны, сказал глава государства.

ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Атака России стала ответом на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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