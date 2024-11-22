Кремль: ВС РФ проработают систему оповещения населения при запуске «Орешника»
Российские военнослужащие проработают систему оповещения гражданского населения Украины в случае подготовки новых ударов «Орешником», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.
«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет выглядеть процедура.
21 ноября президент Владимир Путин в ходе обращения заявил, что при выборе объектов для поражения на территории Украины в качестве ответных мер Россия заранее будет рекомендовать мирным жителям покинуть опасные территории. Такие предложения будут делаться публично и без опасений, что противник примет эту информацию к сведению.
По словам Путина, средств противодействия такому оружию в мире нет, так как ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Это оружие не способны перехватить никакие современные системы противовоздушной обороны, как и создаваемые США системы противоракетной обороны, сказал глава государства.
ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Атака России стала ответом на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.