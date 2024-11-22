Кремль: ВС РФ проработают систему оповещения населения при запуске «Орешника»

«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет выглядеть процедура.