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Бжания покинул Абхазию после отставки

Ведомости

Ушедший в отставку с поста президента Абхазии Аслан Бжания покинул республику. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», – сказал он.

Бжания подал в отставку 19 ноября. Это произошло после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.

20 ноября Гунба подписал указ об отставке премьер-министра республики. Исполняющим обязанности премьера назначили Валерия Бганбу.

Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. На фоне действий протестующих Бжания покинул Сухум и работал из своего родового селения Тамыш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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