Бжания покинул Абхазию после отставки
Ушедший в отставку с поста президента Абхазии Аслан Бжания покинул республику. Об этом он сообщил ТАСС.
«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», – сказал он.
Бжания подал в отставку 19 ноября. Это произошло после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.
20 ноября Гунба подписал указ об отставке премьер-министра республики. Исполняющим обязанности премьера назначили Валерия Бганбу.
Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. На фоне действий протестующих Бжания покинул Сухум и работал из своего родового селения Тамыш.