Бжания покинул Абхазию после отставки

Бжания подал в отставку 19 ноября. Это произошло после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.