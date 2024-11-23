Трамп предложил Вонга на пост первого зампомощника по нацбезопасности США

Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолтц. Об этом было объявлено в первые дни после победы на выборах США. Сейчас Уолтц является конгрессменом. В прошлом работал в Пентагоне под началом министров обороны Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса. Более 20 лет посвятил военной службе, в том числе в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке.