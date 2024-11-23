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Трамп предложил Вонга на пост первого зампомощника по нацбезопасности США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшего заместителя спецпредставителя США по КНДР Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности. Это следует из заявления Трампа, опубликованного в Truth Social.

«В качестве заместителя спецпредставителя по Северной Корее он помог провести мой саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Алекс также руководил усилиями госдепартамента по реализации свободной и открытой Индо-Тихоокеанской стратегии», – говорится в заявлении.

Вонг в период первого срока Трампа занимал должности заместителя спецпредставителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолтц. Об этом было объявлено в первые дни после победы на выборах США. Сейчас Уолтц является конгрессменом. В прошлом работал в Пентагоне под началом министров обороны Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса. Более 20 лет посвятил военной службе, в том числе в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке. 

9 ноября The Hill со ссылкой на опрошенных экспертов писала, что Трамп намерен сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР. По сообщению издания, эта группа в дипломатических кругах получила названия «ось агрессоров», «ось потрясений» и CRINK (от английских названий: China, Russia, Iran, North Korea).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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