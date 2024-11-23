Трамп предложил Вонга на пост первого зампомощника по нацбезопасности США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшего заместителя спецпредставителя США по КНДР Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности. Это следует из заявления Трампа, опубликованного в Truth Social.
«В качестве заместителя спецпредставителя по Северной Корее он помог провести мой саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Алекс также руководил усилиями госдепартамента по реализации свободной и открытой Индо-Тихоокеанской стратегии», – говорится в заявлении.
Вонг в период первого срока Трампа занимал должности заместителя спецпредставителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.
Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолтц. Об этом было объявлено в первые дни после победы на выборах США. Сейчас Уолтц является конгрессменом. В прошлом работал в Пентагоне под началом министров обороны Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса. Более 20 лет посвятил военной службе, в том числе в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке.
9 ноября The Hill со ссылкой на опрошенных экспертов писала, что Трамп намерен сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР. По сообщению издания, эта группа в дипломатических кругах получила названия «ось агрессоров», «ось потрясений» и CRINK (от английских названий: China, Russia, Iran, North Korea).