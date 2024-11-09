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The Hill: Трамп попытается разделить союз России, Китая, Ирана и КНДР

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп намерен сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, сообщает The Hill со ссылкой на опрошенных экспертов.

По информации издания, эта группа в дипломатических кругах получила названия «ось агрессоров», «ось потрясений» и CRINK (от английских названий: China, Russia, Iran, North Korea). Эксперты отмечают, что эти страны имеют противоречивые национальные интересы, но они объединены стремлением противостоять США.

Один из экспертов считает, что отношения внутри CRINK «более глубокие и прочные, чем многие думают». Она добавляет, что Трамп ведет переговоры с каждой из этих стран по отдельности, без участия союзников, что играет не на руку Штатам. По мнению экспертов, поддержка Украины может стать важной стратегией в сдерживании их влияния.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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