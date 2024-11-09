The Hill: Трамп попытается разделить союз России, Китая, Ирана и КНДР
Избранный президент США Дональд Трамп намерен сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, сообщает The Hill со ссылкой на опрошенных экспертов.
По информации издания, эта группа в дипломатических кругах получила названия «ось агрессоров», «ось потрясений» и CRINK (от английских названий: China, Russia, Iran, North Korea). Эксперты отмечают, что эти страны имеют противоречивые национальные интересы, но они объединены стремлением противостоять США.
Один из экспертов считает, что отношения внутри CRINK «более глубокие и прочные, чем многие думают». Она добавляет, что Трамп ведет переговоры с каждой из этих стран по отдельности, без участия союзников, что играет не на руку Штатам. По мнению экспертов, поддержка Украины может стать важной стратегией в сдерживании их влияния.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.