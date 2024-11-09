The Hill: Трамп попытается разделить союз России, Китая, Ирана и КНДР

Один из экспертов считает, что отношения внутри CRINK «более глубокие и прочные, чем многие думают». Она добавляет, что Трамп ведет переговоры с каждой из этих стран по отдельности, без участия союзников, что играет не на руку Штатам. По мнению экспертов, поддержка Украины может стать важной стратегией в сдерживании их влияния.