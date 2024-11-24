В МИД РФ пообещали жестко реагировать на антироссийские шаги Японии
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко пообещал «жестко реагировать» на антироссийские шаги японских властей, об этом он рассказал в интервью ТАСС,
В ноябре японский МИД назвал «несколько позитивными» слова президента РФ Владимира Путина о готовности выстраивать отношения, но заявил, что отношения между Москвой и Токио «складываются плохо» из-за действий России на Украине, а не по вине Японии. По его словам, пока ситуация не изменится, у страны не будет другого выбора, кроме как вводить санкции против РФ.
«К сожалению, реакция японского правительства в очередной раз продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону. В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», – заявил Руденко.
18 ноября NHK сообщал, что правительство Японии усилит санкции против России и КНДР из-за развития их сотрудничества. 24 октября российская Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. 1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии.