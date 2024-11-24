В МИД РФ пообещали жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

В ноябре японский МИД назвал «несколько позитивными» слова президента РФ Владимира Путина о готовности выстраивать отношения, но заявил, что отношения между Москвой и Токио «складываются плохо» из-за действий России на Украине, а не по вине Японии. По его словам, пока ситуация не изменится, у страны не будет другого выбора, кроме как вводить санкции против РФ.