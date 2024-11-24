ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Для ударов применялись авиация и ударные БПЛА, также были задействованы ракетные войска и артиллерия, рассказали в оборонном ведомстве.