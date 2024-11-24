ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине
Российские военные ударили ракетами, беспилотниками и другими средствами по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения БПЛА на Украине, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Для ударов применялись авиация и ударные БПЛА, также были задействованы ракетные войска и артиллерия, рассказали в оборонном ведомстве.
За последние сутки средства ПВО также сбили 44 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении.
23 ноября Минобороны сообщило об уничтожении на земле украинского самолета МиГ-29. В конце сентября оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов, сообщало оборонное ведомство. 3 сентября стало известно, что средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.