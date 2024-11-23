ВС России уничтожили на земле украинский самолет МиГ-29

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, также были задействованы ракетные войска и артиллерия.