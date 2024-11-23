ВС России уничтожили на земле украинский самолет МиГ-29
Российские военные уничтожили в ходе спецоперации на Украине самолет МиГ-29 воздушных сил республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, также были задействованы ракетные войска и артиллерия.
«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS, и 59 БПЛА самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета и 36 559 беспилотников, уточнили в Минобороны.
В конце сентября оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов, сообщало оборонное ведомство. 3 сентября стало известно, что средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.