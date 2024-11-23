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ВС России уничтожили на земле украинский самолет МиГ-29

Ведомости

Российские военные уничтожили в ходе спецоперации на Украине самолет МиГ-29 воздушных сил республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, также были задействованы ракетные войска и артиллерия.  

«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS, и 59 БПЛА самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета и 36 559 беспилотников, уточнили в Минобороны.

В конце сентября оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов, сообщало оборонное ведомство. 3 сентября стало известно, что средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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