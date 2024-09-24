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ВС РФ нанесли удар по предприятию по производству двигателей для самолетов ВСУ

Ведомости

Оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Для ударов также привлекались беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате за сутки поражена инфраструктура военного аэродрома Украины, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 63 беспилотника самолетного типа.

24 сентября Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 12 украинских беспилотников. Семь дронов сбили над Белгородской областью, четыре БПЛА уничтожили над территорией Курской области и один – над Брянской областью.

19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск ВС России взяли под контроль Георгиевку в Донецкой народной республике (ДНР).

Спеоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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