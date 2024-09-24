ВС РФ нанесли удар по предприятию по производству двигателей для самолетов ВСУ
Оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Для ударов также привлекались беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате за сутки поражена инфраструктура военного аэродрома Украины, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 63 беспилотника самолетного типа.
24 сентября Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 12 украинских беспилотников. Семь дронов сбили над Белгородской областью, четыре БПЛА уничтожили над территорией Курской области и один – над Брянской областью.
19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск ВС России взяли под контроль Георгиевку в Донецкой народной республике (ДНР).
Спеоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.