Украина ожидает получения еще двух типов западных истребителей

29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.