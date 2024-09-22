Украина ожидает получения еще двух типов западных истребителей
Украина проводит переговоры по получению от западных партнеров истребителей Gripen и Eurofighter. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает агентство «Униан».
Умеров напомнил, что союзники должны поставить вооруженным силам Украины (ВСУ) американские истребители F-16 и французские Mirage-2000. Первые партии F-16 уже поступили, их получение подтвердил в августе президент страны Владимир Зеленский.
Министр обороны выразил надежду, что в ближайшее время Украина получит первые результаты переговоров и сможет сообщить о них.
29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. Источник The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.
10 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что страна не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16.