Kyodo: США разместят ракетные подразделения в Японии в случае ЧС вокруг Тайваня
США намерены создать временные базы на островах Японии в случае, если вокруг Тайваня возникнет чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на неназванные источники, знакомые с отношениями Вашингтона и Токио.
Предполагается, что базы будут расположены вдоль юго-западной части японской островной цепи Нансэй и на Филиппинах. Развертывание ракетных подразделений включат в первый совместный оперативный план США и Японии по преодолению непредвиденных обстоятельств, в которых могут быть задействованы Китай и Тайвань.
Составление плана планируют завершить в декабре. В случае ЧС вокруг Тайваня США направят на острова полк морской пехоты, оснащенный HIMARS. Ожидается, что силы самообороны Японии в основном будут заниматься материально-техническим обеспечением подразделения морской пехоты, включая поставки топлива и боеприпасов.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров.
На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. Кроме того, в октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B».