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Kyodo: США разместят ракетные подразделения в Японии в случае ЧС вокруг Тайваня

Ведомости

США намерены создать временные базы на островах Японии в случае, если вокруг Тайваня возникнет чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на неназванные источники, знакомые с отношениями Вашингтона и Токио.

Предполагается, что базы будут расположены вдоль юго-западной части японской островной цепи Нансэй и на Филиппинах. Развертывание ракетных подразделений включат в первый совместный оперативный план США и Японии по преодолению непредвиденных обстоятельств, в которых могут быть задействованы Китай и Тайвань.

Составление плана планируют завершить в декабре. В случае ЧС вокруг Тайваня США направят на острова полк морской пехоты, оснащенный HIMARS. Ожидается, что силы самообороны Японии в основном будут заниматься материально-техническим обеспечением подразделения морской пехоты, включая поставки топлива и боеприпасов.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров.

На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. Кроме того, в октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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