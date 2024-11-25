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В Кремле отказались комментировать назначение нового посла России в США

Ведомости

Кремль не будет комментировать возможное назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США до соответствующего указа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – добавил Песков.

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

25 ноября РИА «Новости» сообщили, что Дарчиев прибыл в Государственную думу.

В Министерстве иностранных дел России отказались публично разглашать данные о личности кандидата на должность нового посла России в США, поскольку этому препятствуют законодательные ограничения. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что с кандидатурой «в Москве определились давно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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