В Кремле отказались комментировать назначение нового посла России в США

В Министерстве иностранных дел России отказались публично разглашать данные о личности кандидата на должность нового посла России в США, поскольку этому препятствуют законодательные ограничения. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что с кандидатурой «в Москве определились давно».