В Кремле отказались комментировать назначение нового посла России в США
Кремль не будет комментировать возможное назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США до соответствующего указа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
«Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – добавил Песков.
«Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
В Министерстве иностранных дел России отказались публично разглашать данные о личности кандидата на должность нового посла России в США, поскольку этому препятствуют законодательные ограничения. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что с кандидатурой «в Москве определились давно».