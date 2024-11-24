МИД РФ отказался от публичных комментариев относительно кандидатуры посла в США

Министерство иностранных дел России не может публично раскрыть данные о личности кандидата на должность нового посла России в США, поскольку этому препятствуют законодательные ограничения. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что с кандидатурой «в Москве определились давно».