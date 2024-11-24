МИД РФ отказался от публичных комментариев относительно кандидатуры посла в США
Министерство иностранных дел России не может публично раскрыть данные о личности кандидата на должность нового посла России в США, поскольку этому препятствуют законодательные ограничения. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что с кандидатурой «в Москве определились давно».
«Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», – рассказали в министерстве (цитата по ТАСС).
Директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское дипломатическое представительство в Вашингтоне, сообщали «Ведомости» 7 октября.
10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. На этом посту Антонов проработал с 2017 г.