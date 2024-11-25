Силы ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области

21 ноября новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.