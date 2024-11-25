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Силы ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области

Ведомости

Дежурные силы ПВО уничтожили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, ракета была уничтожена днем 25 ноября.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», – написал Смирнов.

Ранее в этот день глава региона сообщил об уничтожении над областью четырех управляемых авиационных бомб вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, все они были сбиты в приграничных районах.

25 ноября Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили восемь баллистических ракет. Кроме того, были сбиты шесть американских управляемых авиационных бомбах JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. 23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности.

21 ноября новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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