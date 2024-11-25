Силы ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области
Дежурные силы ПВО уничтожили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, ракета была уничтожена днем 25 ноября.
«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», – написал Смирнов.
Ранее в этот день глава региона сообщил об уничтожении над областью четырех управляемых авиационных бомб вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, все они были сбиты в приграничных районах.
25 ноября Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили восемь баллистических ракет. Кроме того, были сбиты шесть американских управляемых авиационных бомбах JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. 23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности.
21 ноября новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.