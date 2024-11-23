МИД Франции разрешил Киеву наносить удары французскими дальнобойными ракетами

Барро заявил, что союзники «не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии». «На карту поставлена наша безопасность. Когда российская армия продвигается на 1 кв. км, угроза становится на 1 кв. км ближе к Европе», – считает министр.