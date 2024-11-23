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МИД Франции разрешил Киеву наносить удары французскими дальнобойными ракетами

Ведомости

Киев имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC.

«Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны», – сказал он.

Барро заявил, что союзники «не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии». «На карту поставлена наша безопасность. Когда российская армия продвигается на 1 кв. км, угроза становится на 1 кв. км ближе к Европе», – считает министр.

22 ноября президент США Джо Байден обсудил события на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 20 ноября Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

В ноябре западные страны разрешили наносить удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. 21 ноября российские силы в ответ на это нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. 

Президент РФ Владимир Путин заявил об успехе испытаний, объявил о решении начать серийное производство «Орешника». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Каракаев заявил, что комплекс может поражать цели на всей территории Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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