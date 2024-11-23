МИД Франции разрешил Киеву наносить удары французскими дальнобойными ракетами
Киев имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC.
«Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны», – сказал он.
Барро заявил, что союзники «не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии». «На карту поставлена наша безопасность. Когда российская армия продвигается на 1 кв. км, угроза становится на 1 кв. км ближе к Европе», – считает министр.
22 ноября президент США Джо Байден обсудил события на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 20 ноября Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.
В ноябре западные страны разрешили наносить удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. 21 ноября российские силы в ответ на это нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны.