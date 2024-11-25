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Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также российское оборонное ведомство заявило о шести сбитых американских управляемых авиационных бомбах JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями. Использование новых мин планировалось ограничить территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению. Издание также отмечало, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются подписантами Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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