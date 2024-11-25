Рябков возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта на США
Эскалация конфликта на Украине, включая развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), зависит от решений США. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.
По его словам, США и ведущие европейские страны «попустительствуют» амбициям и «преступным замыслам» Украины. Рябков сослался на слова президента Владимира Путина и добавил, что происходящее будет зависеть от «линии», которую «проведут противники».
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.
22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике».
20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями. Использование новых мин планировалось ограничить территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению. Издание также отмечало, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются подписантами Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. Тогда ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.
17 ноября СМИ сообщали, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.