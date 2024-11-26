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Захарова указала на цикличность правосудия в США после снятия обвинений с Трампа

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снятие обвинений с избранного 47-го президента США Дональда Трампа, указала на «цикличность» у американского правосудия.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – написала он в Telegram.

25 ноября спецпрокурор США Джек Смит подал заявления о снятии всех обвинений против Трампа. Согласно законодательству США, действующему президенту США не могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям. В офисе Смита при этом заявили, что «позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась», но изменились обстоятельства.

13 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Смит может уйти в отставку до инаугурации Трампа. 

Против Трампа в США были возбуждены уголовные дела о вмешательстве в выборы 2020 г., хранении секретных документов и даче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. 8 ноября, через три дня после выборов президента США, Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде за молчание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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