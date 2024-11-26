Захарова указала на цикличность правосудия в США после снятия обвинений с Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снятие обвинений с избранного 47-го президента США Дональда Трампа, указала на «цикличность» у американского правосудия.
«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – написала он в Telegram.
25 ноября спецпрокурор США Джек Смит подал заявления о снятии всех обвинений против Трампа. Согласно законодательству США, действующему президенту США не могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям. В офисе Смита при этом заявили, что «позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась», но изменились обстоятельства.
13 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Смит может уйти в отставку до инаугурации Трампа.
Против Трампа в США были возбуждены уголовные дела о вмешательстве в выборы 2020 г., хранении секретных документов и даче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. 8 ноября, через три дня после выборов президента США, Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде за молчание.