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Парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов

Ведомости

Депутаты парламента Грузии утвердили 14 декабря в качестве даты проведения выборов президента. Об этом сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили во время заседания.

«80 – за, ноль – против. Постановление принято», – сказал он (цитата по ТАСС). «Sputnik Грузия» уточняет, что в качестве даты церемонии инаугурации было предложено 29 декабря.

25 ноября Папуашвили заявлял, что выборы президента и его инаугурация должны состояться до конца 2024 г. По его словам, это необходимо, поскольку срок избрания президента – пять лет. Для того чтобы он был избран на этот срок, выборы должны произойти до конца 2024 г.

Сейчас пост главы государства занимает Саломе Зурабишвили, ее избрали путем прямого голосования. Следующего президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В нее, в частности, войдут депутаты парламента и представители самоуправлений, пишет Sputnik.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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