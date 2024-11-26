Парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов

25 ноября Папуашвили заявлял, что выборы президента и его инаугурация должны состояться до конца 2024 г. По его словам, это необходимо, поскольку срок избрания президента – пять лет. Для того чтобы он был избран на этот срок, выборы должны произойти до конца 2024 г.