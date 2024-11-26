Парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов
Депутаты парламента Грузии утвердили 14 декабря в качестве даты проведения выборов президента. Об этом сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили во время заседания.
25 ноября Папуашвили заявлял, что выборы президента и его инаугурация должны состояться до конца 2024 г. По его словам, это необходимо, поскольку срок избрания президента – пять лет. Для того чтобы он был избран на этот срок, выборы должны произойти до конца 2024 г.
Сейчас пост главы государства занимает Саломе Зурабишвили, ее избрали путем прямого голосования. Следующего президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В нее, в частности, войдут депутаты парламента и представители самоуправлений, пишет Sputnik.