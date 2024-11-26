МИД России ужесточит требования к сотрудникам посольства Великобритании

Ранее 26 ноября на сайте ФСБ России появилось заявление о том, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при въезде в Россию намеренно указал ложные данные. Он сменил «на должности прикрытия» одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, утверждают в спецслужбе. Кроме того, ФСБ заявила о признаках проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы. В результате Прайора лишили аккредитации в РФ.