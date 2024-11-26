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МИД России ужесточит требования к сотрудникам посольства Великобритании

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ обещает ужесточить требования по заполнению визовых анкет сотрудниками посольства Великобритании после того, как ФСБ уличила одного из дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Ранее 26 ноября на сайте ФСБ России появилось заявление о том, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при въезде в Россию намеренно указал ложные данные. Он сменил «на должности прикрытия» одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, утверждают в спецслужбе. Кроме того, ФСБ заявила о признаках проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы. В результате Прайора лишили аккредитации в РФ.

«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве также сообщили детали вызова в МИД посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, которому был заявлен протест в связи с вскрывшейся информацией.

«Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. <…> Если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст «зеркальный» ответ», – сказано на сайте МИДа.

Позже в министерстве сообщили о введении персональных санкций против 30 граждан Великобритании в качестве ответной меры на «враждебные действия» Лондона. В частности, ограничения установлены в отношении заместителя премьер-министра и министра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджелы Рейнер, лидера палаты общин парламента Великобритании и лорд-председателя тайного совета Люси Пауэлл, а также глав министерств внутренних дел, юстиции, финансов, здравоохранения, министерства по вопросам энергетической безопасности и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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