МИД России ужесточит требования к сотрудникам посольства Великобритании
Министерство иностранных дел РФ обещает ужесточить требования по заполнению визовых анкет сотрудниками посольства Великобритании после того, как ФСБ уличила одного из дипломатов в разведывательно-подрывной работе. Об этом сообщается на сайте МИДа.
Ранее 26 ноября на сайте ФСБ России появилось заявление о том, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при въезде в Россию намеренно указал ложные данные. Он сменил «на должности прикрытия» одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, утверждают в спецслужбе. Кроме того, ФСБ заявила о признаках проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы. В результате Прайора лишили аккредитации в РФ.
«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве также сообщили детали вызова в МИД посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, которому был заявлен протест в связи с вскрывшейся информацией.
«Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. <…> Если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст «зеркальный» ответ», – сказано на сайте МИДа.
Позже в министерстве сообщили о введении персональных санкций против 30 граждан Великобритании в качестве ответной меры на «враждебные действия» Лондона. В частности, ограничения установлены в отношении заместителя премьер-министра и министра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджелы Рейнер, лидера палаты общин парламента Великобритании и лорд-председателя тайного совета Люси Пауэлл, а также глав министерств внутренних дел, юстиции, финансов, здравоохранения, министерства по вопросам энергетической безопасности и др.