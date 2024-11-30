Туск назвал беспрецедентным проектом возведение укреплений на границе с Россией

Перемещения людей на фоне работ не ожидается, а три воеводства – Варминско-Мазурское, Люблинское и Подкарпатское - станут безопаснее, заявил Туск. В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 г., но «уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов», приводит также его слова «РИА Новости». Польская линия оборонительных укреплений будет распространена и на границу с Украиной, добавил он.