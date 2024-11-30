Туск назвал беспрецедентным проектом возведение укреплений на границе с Россией
Установку оборонительных укреплений на границе с Россией является беспрецедентным проектом, весь «Восточный щит» - крупнейший проект такого типа в истории Европы после 1945 г., заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
30 ноября Туск посетил город Домбровка в Варминско-Мазурском воеводстве неподалеку от границы с Калининградской областью, где в рамках проекта «Восточный щит» идет строительство укреплений.
«Детали этой конструкции не видны невооруженным глазом. Это крупнейший проект такого типа в истории Европы после 1945 года. Весь Восточный Щит будет беспрецедентным проектом. Вся Европа наблюдает за этим с ожиданием и большой добротой, добавил Туск» – приводит его слова Polsat News.
По словам премьер-министра, не все понимали суть проекта и верили, что его можно реализовать. Он назвал «Восточный щит» современной идеей того, как можно защитить границу с помощью различных элементов инфраструктуры – так называемых бетонных ежей, противотанковых рвов, а также «элементов природной среды».
Перемещения людей на фоне работ не ожидается, а три воеводства – Варминско-Мазурское, Люблинское и Подкарпатское - станут безопаснее, заявил Туск. В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 г., но «уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов», приводит также его слова «РИА Новости». Польская линия оборонительных укреплений будет распространена и на границу с Украиной, добавил он.
Минобороны Польши в начале октября сообщило, что первые испытания компонентов укреплений начнутся в течение трех недель. Для этого проекта республика привлекла страны Балтии и войска Великобритании и США. Закончить строительство линии обороны планируется к 2028 г.
Целью проекта «Восточный щит» является защита Польши от нелегальной миграции и возможного вторжения России и Белоруссии, сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. На границе с двумя странами планируют установить новые укрепления, заборы, создать специальные лесные насаждения и изменить форму рельефа границы Польши.