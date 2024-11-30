Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Туск назвал беспрецедентным проектом возведение укреплений на границе с Россией

Ведомости

Установку оборонительных укреплений на границе с Россией является беспрецедентным проектом, весь «Восточный щит» -  крупнейший проект такого типа в истории Европы после 1945 г., заявил премьер-министр республики Дональд Туск. 

30 ноября Туск посетил город Домбровка в Варминско-Мазурском воеводстве неподалеку от границы с Калининградской областью, где в рамках проекта «Восточный щит» идет строительство укреплений.

«Детали этой конструкции не видны невооруженным глазом. Это крупнейший проект такого типа в истории Европы после 1945 года. Весь Восточный Щит будет беспрецедентным проектом. Вся Европа наблюдает за этим с ожиданием и большой добротой, добавил Туск» – приводит его слова Polsat News.

По словам премьер-министра, не все понимали суть проекта и верили, что его можно реализовать. Он назвал «Восточный щит» современной идеей того, как можно защитить границу с помощью различных элементов инфраструктуры – так называемых бетонных ежей, противотанковых рвов, а также «элементов природной среды».

Перемещения людей на фоне работ не ожидается, а три воеводства – Варминско-Мазурское, Люблинское и Подкарпатское - станут  безопаснее, заявил Туск. В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 г., но «уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов», приводит также его слова «РИА Новости». Польская линия оборонительных укреплений будет распространена и на границу с Украиной, добавил он.

Минобороны Польши в начале октября сообщило, что первые испытания компонентов укреплений начнутся в течение трех недель. Для этого проекта республика привлекла страны Балтии и войска Великобритании и США. Закончить строительство линии обороны планируется к 2028 г.

Целью проекта «Восточный щит» является защита Польши от нелегальной миграции и возможного вторжения России и Белоруссии, сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. На границе с двумя странами планируют установить новые укрепления, заборы, создать специальные лесные насаждения и изменить форму рельефа границы Польши.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных