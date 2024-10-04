Власти Польши планируют построить оборонительные укрепления на границе с Россией
Власти Польши планируют начать установку оборонительных укреплений на границах с Россией и Белоруссией до конца 2024 г. в рамках программы «Восточный щит». Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции ведомства.
Томчик сообщил, что первые испытания компонентов укреплений начнутся в течение трех недель. Для этого проекта Польша привлекла страны Балтии и войска Великобритании и США. Закончить строительство линии обороны планируется к 2028 г.
Целью проекта «Восточный щит» является защита Польши от нелегальной миграции и возможного военного вторжения России и Белоруссии. На границе с двумя странами планируют установить новые укрепления, заборы, создать специальные лесные насаждения и изменить форму рельефа границы Польши.
В июле власти Польши нарастили число военнослужащих на границе с Белоруссией с 6000 до 17 000 человек.
В феврале 2022 г. в Польше заявили о планах построить стену на границе с Россией.