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Власти Польши планируют построить оборонительные укрепления на границе с Россией

Ведомости

Власти Польши планируют начать установку оборонительных укреплений на границах с Россией и Белоруссией до конца 2024 г. в рамках программы «Восточный щит». Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции ведомства.

Томчик сообщил, что первые испытания компонентов укреплений начнутся в течение трех недель. Для этого проекта Польша привлекла страны Балтии и войска Великобритании и США. Закончить строительство линии обороны планируется к 2028 г.

Целью проекта «Восточный щит» является защита Польши от нелегальной миграции и возможного военного вторжения России и Белоруссии. На границе с двумя странами планируют установить новые укрепления, заборы, создать специальные лесные насаждения и изменить форму рельефа границы Польши.

В июле власти Польши нарастили число военнослужащих на границе с Белоруссией с 6000 до 17 000 человек.

В феврале 2022 г. в Польше заявили о планах построить стену на границе с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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