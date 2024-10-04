Власти Польши планируют построить оборонительные укрепления на границе с Россией

Власти Польши планируют начать установку оборонительных укреплений на границах с Россией и Белоруссией до конца 2024 г. в рамках программы «Восточный щит». Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции ведомства.