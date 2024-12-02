Армия Израиля нанесла удары по военному транспорту в Ливане

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.