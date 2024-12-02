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Армия Израиля нанесла удары по военному транспорту в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным транспортным средствам, которые двигались в районе ракетного завода ливанской группировки «Хезболла» на востоке Ливана в нарушение договоренностей режима прекращения огня. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

ВВС Израиля также нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры, используемым для контрабанды оружия. По данным армии, израильские военнослужащие проводили операции на юге Ливана 1 и 2 декабря в ответ на несколько актов «Хезболлы», которые представляли угрозу гражданскому населению Израиля и нарушали договоренности сторон.

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.

28 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южной части Ливана. Утверждалось, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, армия Израиля нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия». 29 ноября Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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