Армия Израиля нанесла удары по военному транспорту в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным транспортным средствам, которые двигались в районе ракетного завода ливанской группировки «Хезболла» на востоке Ливана в нарушение договоренностей режима прекращения огня. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
ВВС Израиля также нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры, используемым для контрабанды оружия. По данным армии, израильские военнослужащие проводили операции на юге Ливана 1 и 2 декабря в ответ на несколько актов «Хезболлы», которые представляли угрозу гражданскому населению Израиля и нарушали договоренности сторон.
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.
28 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южной части Ливана. Утверждалось, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, армия Израиля нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия». 29 ноября Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено.