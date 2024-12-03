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Рютте предупредил Трампа об «угрозе» США при невыгодном соглашении по Украине

Ведомости

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты столкнутся с «серьезной угрозой» со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина подпишет мирное соглашение на выгодных для Москвы условиях. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

Рютте заявил, что укрепление связей между противниками США ставит Америку под угрозу, и призвал избранного президента придерживаться НАТО и продолжать поддерживать Украину.

«Мы не можем допустить ситуации, в которой Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут обмениваться рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине, потому что в долгосрочной перспективе это станет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США», – сказал Рютте.

Рютте пояснил, что он указал на это Трампу во время встречи во Флориде 22 ноября в рамках усилий по убеждению избранного президента США продолжать взаимодействие с западными союзниками и оказывать поддержку Украине.

Во время своей президентской кампании Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за «24 часа». Он назначил бывшего генерала Кита Келлога своим специальным представителем по Украине. Келлог призвал заморозить существующие линии фронта и заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Рютте вступил в должность в октябре, имея за плечами опыт сотрудничества с Трампом во время его первого президентского срока. FT отмечает, что бывший премьер-министр Нидерландов сыграл важную роль в 2018 г., когда союзники по НАТО увеличили расходы на оборону, чтобы предотвратить угрозу со стороны Трампа отказаться от поддержки альянса.

В случае переговоров с Украиной Россия будет отстаивать свои интересы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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