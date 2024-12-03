Рютте предупредил Трампа об «угрозе» США при невыгодном соглашении по Украине

«Мы не можем допустить ситуации, в которой Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут обмениваться рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине, потому что в долгосрочной перспективе это станет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США», – сказал Рютте.