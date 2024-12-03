AFP: «Хамас» и «Фатх» договорились создать комитет по управлению Газой
Радикальная палестинская группировка «Хамас» и палестинское движение «Фатх» заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта в анклаве. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на участников переговоров.
По их данным, стороны согласовали условия работы комитета по управлению сектором Газа после завершения военных действий. Согласно проекту соглашения, в комитет войдут 10-15 человек, которые будет отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление анклава.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства. Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса» в анклаве, не будут освобождены до его инаугурации 20 января.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.