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AFP: «Хамас» и «Фатх» договорились создать комитет по управлению Газой

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» и палестинское движение «Фатх» заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта в анклаве. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на участников переговоров.

По их данным, стороны согласовали условия работы комитета по управлению сектором Газа после завершения военных действий. Согласно проекту соглашения, в комитет войдут 10-15 человек, которые будет отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление анклава.

28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства. Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса» в анклаве, не будут освобождены до его инаугурации 20 января.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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