Армия РФ взяла под контроль Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Романовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Романовка была взята подразделением «Южной» группировки войск, а Новодаровка – бойцами «Востока», уточнили в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский допустил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная республике территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль РФ территории «дипломатическим путем».