Военная техника замечена в Сеуле
На улицах южнокорейского Сеула замечена военная техника, в небе – вертолеты, передает Yonhap. Вечером 3 декабря президент Республики Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение.
Военные вертолеты приземлились на территории национальной ассамблеи (парламента) Кореи.
Согласно указу о военном положении, запрещается любая политическая деятельность, включая деятельность национальной ассамблеи Кореи. На этом фоне оппозиционная президенту Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, призывает граждан приходить к ассамблее с требованием восстановить работу законодательного органа.
Военные вошли в главное здание парламента. На территории национальной ассамблеи происходят столкновения граждан с войсками и полицией. При этом доступ на территорию комплекса был разрешен только законодателям, сотрудникам парламента и аккредитованным журналистам после проверки документов.
Лидер консервативной партии «Сила народа» (членом которой является и президент Юн Сок Ёль) Хан Дон Хун заявил, что военные не обязаны следовать «неконституционному» объявлению военного положения. Спикер национальной ассамблеи У Вон Сик призывает военных и полицию оставаться на местах.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный строй». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
Введение положение раскритиковали как оппозиционные, так и правящие силы. Лидер Демократической партии Ли Джэ Мён заявил, что объявление военного положения является «неконституционным и антиобщественным». Лидер консервативной партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал введение военного положения «неправильным» и объявил, что заблокирует это решение.