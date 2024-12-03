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Военная техника замечена в Сеуле

Ведомости

На улицах южнокорейского Сеула замечена военная техника, в небе – вертолеты, передает Yonhap. Вечером 3 декабря президент Республики Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение.

Военные вертолеты приземлились на территории национальной ассамблеи (парламента) Кореи.

Согласно указу о военном положении, запрещается любая политическая деятельность, включая деятельность национальной ассамблеи Кореи. На этом фоне оппозиционная президенту Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, призывает граждан приходить к ассамблее с требованием восстановить работу законодательного органа.

Военные вошли в главное здание парламента. На территории национальной ассамблеи происходят столкновения граждан с войсками и полицией. При этом доступ на территорию комплекса был разрешен только законодателям, сотрудникам парламента и аккредитованным журналистам после проверки документов.

Лидер консервативной партии «Сила народа» (членом которой является и президент Юн Сок Ёль) Хан Дон Хун заявил, что военные не обязаны следовать «неконституционному» объявлению военного положения. Спикер национальной ассамблеи У Вон Сик призывает военных и полицию оставаться на местах.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный строй». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

Введение положение раскритиковали как оппозиционные, так и правящие силы. Лидер Демократической партии Ли Джэ Мён заявил, что объявление военного положения является «неконституционным и антиобщественным». Лидер консервативной партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал введение военного положения «неправильным» и объявил, что заблокирует это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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