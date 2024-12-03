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Посольство РФ назвало циничными намеки Стармера на тему переговоров по Украине

Ведомости

Полунамеки на переговоры по конфликту на Украине, которые озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выглядят цинично на фоне поставок оружия Киеву. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.

«Что касается якобы прозвучавших, в изложении местных СМИ, полунамеков в выступлении Кира Стармера на переговорную опцию в контексте украинского урегулирования, они смотрятся предельно цинично и не могут вызывать доверия», – говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве добавили, что «подлинный мир» на Украине может быть достигнут только с помощью устранения коренных первопричин кризиса. Согласно заявлению, большой вклад в их формирование внесли Великобритания и ее союзники.

До этого Стармер заявил, что Украину необходимо поставить в максимально выгодное положение для переговоров. По словам британского премьера, Европа сталкивается с «неотложной опасностью в лице России», поэтому Лондон поступает «правильно», поддерживая Киев.

2 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в 2025 г. могут возобновиться переговоры с украинской стороной. При этом она отметила, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет «обеспечивать собственные интересы» в случае переговоров с украинской стороной в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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