Посольство РФ назвало циничными намеки Стармера на тему переговоров по Украине
Полунамеки на переговоры по конфликту на Украине, которые озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выглядят цинично на фоне поставок оружия Киеву. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.
«Что касается якобы прозвучавших, в изложении местных СМИ, полунамеков в выступлении Кира Стармера на переговорную опцию в контексте украинского урегулирования, они смотрятся предельно цинично и не могут вызывать доверия», – говорится в заявлении диппредставительства.
В посольстве добавили, что «подлинный мир» на Украине может быть достигнут только с помощью устранения коренных первопричин кризиса. Согласно заявлению, большой вклад в их формирование внесли Великобритания и ее союзники.
До этого Стармер заявил, что Украину необходимо поставить в максимально выгодное положение для переговоров. По словам британского премьера, Европа сталкивается с «неотложной опасностью в лице России», поэтому Лондон поступает «правильно», поддерживая Киев.
2 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в 2025 г. могут возобновиться переговоры с украинской стороной. При этом она отметила, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса».
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет «обеспечивать собственные интересы» в случае переговоров с украинской стороной в следующем году.