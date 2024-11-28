Новые $24 млрд Украине осложнят жизнь Дональду Трампу

Сторонники избранного президента Дональда Трампа уже раскритиковали это решение. «Финансирует бесконечную войну», – написал миллиардер Илон Маск на новость о запросе Байдена в сети X. Недовольство высказал и сенатор-республиканец от Юты Майк Ли. По его словам, все инициативы Байдена должны быть «мертвыми на по прибытии» в конгресс. Конгрессмен Тим Бэрчетт написал на своей странице в X: «Если дополнительная помощь Украине будет включена в законопроект о бюджете и ваш представитель проголосует за это, то дайте ему возможность услышать вас четко. Не позволяйте им вести себя так, как будто они помогают вам из Вашингтона, если они так распоряжаются заработанными вами деньгами».