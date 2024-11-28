Новые $24 млрд Украине осложнят жизнь Дональду Трампу

Новые $24 млрд Украине осложнят жизнь Дональду ТрампуДжо Байден напоследок направил в конгресс новый запрос о поддержке Киеву
Выделить $24 млрд на нужды Украины Байден запросил конгресс закрытым письмом. Об этом 27 ноября сообщило издание Politico со ссылкой на документ Административно-бюджетного управления (входит в администрацию). Согласно отчету, законодателям предлагается добавить эти расходы к уже оговоренным в бюджетном законопроекте, решение по которому должно быть принято до 20 декабря.
Из общей суммы $16 млрд пойдет на пополнение запасов оружия в США, а $8 млрд – на программу по оказанию поддержки Украине (USAI), в рамках которой американские военные заказывают новое или иностранное оружие для Киева.
Сторонники избранного президента Дональда Трампа уже раскритиковали это решение. «Финансирует бесконечную войну», – написал миллиардер Илон Маск на новость о запросе Байдена в сети X. Недовольство высказал и сенатор-республиканец от Юты Майк Ли. По его словам, все инициативы Байдена должны быть «мертвыми на по прибытии» в конгресс. Конгрессмен Тим Бэрчетт написал на своей странице в X: «Если дополнительная помощь Украине будет включена в законопроект о бюджете и ваш представитель проголосует за это, то дайте ему возможность услышать вас четко. Не позволяйте им вести себя так, как будто они помогают вам из Вашингтона, если они так распоряжаются заработанными вами деньгами».
При этом о новом пакете помощи стало известно почти неделю спустя после появления информации 21 ноября о решении Байдена простить Украине часть долга – $4,65 млрд (по разным данным, всего США могут списать Киеву сумму от $9 млрд до $9,4 млрд, согласно апрельскому пакету помощи). По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. Последний пакет помощи – на сумму $61,4 млрд – был принят конгрессом в апреле.
До января демократы сохранят большинство в сенате. С января и сенат, и палата будут республиканскими. Но краткосрочный либо полноценный годовой бюджет должен быть одобрен до 20 декабря. Иначе наступит шатдаун (закрытие правительства). Кроме того, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон может не вынести документ о бюджете с дополнительными средствами для Украины. В ответ демократы могут использовать так называемое «ходатайство об освобождении», позволяющее голосовать по законопроекту без согласия спикера. Но для этого нужны подписи 218 членов палаты, и, так как у республиканцев там большинство, демократам придется просить у них помощи.
Запросом о дополнительных средствах Байден хочет дать некую страховку Украине на первые месяцы президентства Трампа, а также осложнить последнему возможности реализовывать внутреннюю и внешнюю политику, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Илья Кравченко. «Если конгресс одобрит средства, то Байден подаст это как свой успех. В противном случае ужесточатся бюджетные баталии, а вероятность шатдауна станет выше. Ведь закрытие правительства, вероятно, выпадет на начало нового срока Трампа и вместо реальной повестки ему придется тратить время на согласование бюджета», – объяснил эксперт.
Кравченко подчеркнул, что не все республиканцы будут против нового пакета помощи, так как в ходе переговоров по бюджету демократы могут предложить им уступки, в том числе по миграционной политике, за что взамен многие однопартийцы Трампа будут готовы голосовать за новые средства для Украины. Шанс прохождения бюджета, содержащего дополнительные средства для Украины, небольшой, но исключать этот вариант не стоит, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт объясняет, что, хоть Трамп и против трат на Украину, он остается сторонником сильного американского ВПК.