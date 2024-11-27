Дональд Трамп выбрал спецпосланника по Украине

Дональд Трамп выбрал спецпосланника по УкраинеИм станет 80-летний ветеран войны во Вьетнаме Кит Келлог
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего советника по нацбезопасности своего вице-президента во время первого срока Майка Пенса Джеймса «Кита» Келлога (2018-2021 гг.) спецпосланником по Украине. Об этом заявил сам Трамп в своей соцсети Truth Social. «Вместе мы достигнем мира через силу и сделаем Америку и мир безопасными снова!», – написал он.
Большую часть жизни Келлог провел как военный (1967-2003 гг.) и участвовал во Вьетнамской войне (1961-1975 гг.), во вторжении США в Панаму в 1989 г. и в Первой войне в Персидском заливе (1990-1991). Келлог завершил военную карьеру в звании генерал-лейтенанта. Работу в сфере нацбезопасности конкретно в роли госчиновника он начал именно в первое президентство Трампа в 2017 г.
На украинском направлении Келлог придерживается практически тех же воззрений, что и Трамп. Он считает политику Джо Байдена в отношении Киева не только провальной, но и опасной для глобальной безопасности. В своей февральской статье для газеты The Washington Times Келлог писал о необходимости изменения подхода к решению украинского конфликта. По его мнению, переговоры снова должны серьезно рассматриваться Вашингтоном как один из инструментов урегулирования. Но он уточняет: «Если Америка сможет подойти к переговорам с Россией с позиции силы, например, предоставив Украине возможность получить значительное тактическое преимущество на поле боя и восстановив надежные силы сдерживания США, то США смогут сыграть ведущую роль в приближении конца этого конфликта».
Стоит уточнить, что Келлог был одним из соавторов т.н. «плана по Украине», который был якобы передан на рассмотрение Трампу в конце июня 2024 г., как тогда сообщило агентство Reuters. Согласно этому плану, Киев сможет рассчитывать на продолжение американской помощи только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. Келлог также заявил о намерении предупредить Москву, что «любой отказ» вести переговоры приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США.
Первичные очертания этого плана были опубликованы еще в апреле. Келлог вместе с Фредом Флитцем (последний также работал в первой администрации Трампа) опубликовали статью на сайте протрамповского экспертно-аналитического центра America First Policy Institute (создан в 2021 г.). В ней они предложили отложить вступление Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности. Также Келлог и Флитц выступали за обложение пошлинами продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины в случае, если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров. В тексте также подчеркивалось, что одна из основных ошибок Байдена на украинском направлении – игнорирование интересов безопасности России при рассмотрении вопроса о вступлении Украины в НАТО.
Внешнеполитические воззрения Келлога подробно описаны в его книге «Война иными средствами», выпущенной в 2016 г. Тогда он писал: «Мы хотим жить в мире и дружбе с Россией и Китаем. У нас есть серьезные разногласия с этими двумя странами, и мы должны смотреть на них открытыми глазами. Но мы не обязаны быть противниками. Мы должны искать точки соприкосновения, основанные на общих интересах». Далее Келлог объяснял, почему именно этот формат взаимодействия был бы выгоден США. Но описывая возможности диалога с Россией, Келлог сделал уточнение: «Если мы не сможем заключить выгодную сделку для Америки, то быстро выйдем из-за стола».
Келлог – плоть от плоти республиканского военного истеблишмента и его назначение вряд ли станет предвестником серьезного прогресса для переговоров по Украине, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что несмотря на, возможно, искреннее желание Трампа и его команды начать переговоры и завершить конфликт, они будут пользоваться инструментами давления, чтобы вынудить и Киев, и Москву, разговаривать на американских условиях. «Только это является одной из гарантий, что прогресс маловероятен», – сказал американист.
«Обратите внимание, что на основные внешнеполитические должности Трамп не назначил ни одного несистемного политика: сенатор Марк Рубио, будучи неоконсерватором, выдвинут на место госсекретаря, конгрессмен Майк Уолтц станет советником по нацбезопасности – все они говорят о важности переговоров, но не забывают добавить о необходимости говорить с позиции силы», – подчеркнул Суслов. Эксперт уточнил, что для Трампа приоритетным направлением внешней политики останется все равно Китай, но наличие таких советников, как Келлог и Рубио, сокращает возможность резкого изменения политики США на Украине.