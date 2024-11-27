Дональд Трамп выбрал спецпосланника по Украине

Внешнеполитические воззрения Келлога подробно описаны в его книге «Война иными средствами», выпущенной в 2016 г. Тогда он писал: «Мы хотим жить в мире и дружбе с Россией и Китаем. У нас есть серьезные разногласия с этими двумя странами, и мы должны смотреть на них открытыми глазами. Но мы не обязаны быть противниками. Мы должны искать точки соприкосновения, основанные на общих интересах». Далее Келлог объяснял, почему именно этот формат взаимодействия был бы выгоден США. Но описывая возможности диалога с Россией, Келлог сделал уточнение: «Если мы не сможем заключить выгодную сделку для Америки, то быстро выйдем из-за стола».