Трамп призвал прекратить одно из его дел после помилования сына Байдена
Адвокаты избранного президента Дональда Трампа призвали судью, который вынес ему обвинительный приговор по делу о подделке деловых документов, отменить его, сославшись на формулировку, которую использовал президент Джо Байден, когда объявил о помиловании своего сына. Об этом сообщает NBC News.
«Президент Байден заявил, что "политические интриги повлияли на этот процесс и привели к судебному произволу"», – говорится в заявлении. Там же добавляется, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «занимается «именно тем политическим театром», который осудил президент Байден».
Офис Брэгга возбудил уголовное дело против Трампа за фальсификацию деловых записей, связанных с выплатой секретных денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в последние дни президентских выборов 2016 г. Присяжные в мае признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Государственный судья Хуан Мерчан на неопределенный срок отложил вынесение приговора Трампу в свете его избрания и аргументов о том, что он защищен президентским иммунитетом.
В своей жалобе адвокаты Трампа сослались на президентский иммунитет как на причину, по которой Мерчан должен был отклонить обвинительное заключение, и назвали судебное преследование политически мотивированным и юридически сомнительным. Адвокаты также раскритиковали предложение окружного прокурора о том, что дело может быть приостановлено до тех пор, пока Трамп не завершит свой срок на посту президента.
В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.
Помилование Хантера Байдена вызвало неоднозначную реакцию на Западе. В Кремле эту новость комментировать не стали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Байдена-старшего «карикатурой на тему демократии». Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: «Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что "демократические институты", "независимая судебная система" и прочие "прелести" американской демократии – сказка для стран "третьего мира". Демократы прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру, суды для расправы над политическими оппонентами, поэтому и помилование».
Bloomberg 3 декабря предположил, что публичное оправдание президентом США Джо Байденом своего решения помиловать сына Хантера Байдена, в котором он обвиняет министерство юстиции в политическом преследовании, угрожает подорвать выстраиваемый десятилетиями образ честного политика, чья главная цель – защищать неприкосновенность важнейших институтов США. Кроме того, оно усилит позиции Трампа и будет использовано новой администрацией для пересмотра федерального законодательства и отмены давних норм, защищающих независимость системы уголовного правосудия.