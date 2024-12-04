США открестились от причастности к действиям боевиков на северо-западе Сирии

«Недавнее наступление повстанцев, к которому США не имеют никакого отношения, возглавляет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Это организация признана террористической США и ООН. У нас, очевидно, есть опасения по поводу этой группы», – заявил Вуд во время заседания Совета Безопасности.