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США открестились от причастности к действиям боевиков на северо-западе Сирии

Штаты намерены продолжить защищать свои военные позиции и состав
Ведомости

Вашингтон не имеет отношения к действиям боевиков на северо-западе Сирии и продолжит защищать свой персонал и военные позиции в стране, заявил зампостпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Роберт Вуд.

«Недавнее наступление повстанцев, к которому США не имеют никакого отношения, возглавляет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Это организация признана террористической США и ООН. У нас, очевидно, есть опасения по поводу этой группы», – заявил Вуд во время заседания Совета Безопасности.

«Мы продолжим полностью защищать свой личный состав и военные позиции США, которые по-прежнему имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) никогда больше не поднималось в Сирии», – сказал он.

Вуд отметил, что по дипломатической линии в течение последних нескольких дней США находились в контакте с региональными лидерами, многие из которых присоединились к призывам о деэскалации ситуации.

«Мы также призываем к защите всех гражданских лиц, включая членов групп меньшинств, защите гражданской инфраструктуры и беспрепятственному гуманитарный доступу ко всем нуждающимся», – сказал американский дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Совбезе заявил, что, по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают «прежде всего американцы и их союзники».

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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