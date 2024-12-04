США открестились от причастности к действиям боевиков на северо-западе Сирии

США открестились от причастности к действиям боевиков на северо-западе СирииШтаты намерены продолжить защищать свои военные позиции и состав
Вашингтон не имеет отношения к действиям боевиков на северо-западе Сирии и продолжит защищать свой персонал и военные позиции в стране, заявил зампостпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Роберт Вуд.
«Недавнее наступление повстанцев, к которому США не имеют никакого отношения, возглавляет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»
«Мы продолжим полностью защищать свой личный состав и военные позиции США, которые по-прежнему имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы ИГИЛ
Вуд отметил, что по дипломатической линии в течение последних нескольких дней США находились в контакте с региональными лидерами, многие из которых присоединились к призывам о деэскалации ситуации.
«Мы также призываем к защите всех гражданских лиц, включая членов групп меньшинств, защите гражданской инфраструктуры и беспрепятственному гуманитарный доступу ко всем нуждающимся», – сказал американский дипломат.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Совбезе заявил, что, по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают «прежде всего американцы и их союзники».
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.