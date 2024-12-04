Путин завершил выступление на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Президент России Владимир Путин завершил свое выступление в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляция мероприятия шла около двух часов.
«Я так чувствую, это закончить невозможно, можно только прекратить», – сказал он перед последним вопросом на мероприятии, который ему задал бизнесмен из Индии.
До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил об окончании мероприятия, но это не остановило представителей бизнес-сектора Китайской Народной Республики. Двое из них также задали свои вопросы.
Форум «Россия зовет!» проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.
«Ведомости» вели онлайн-трансляцию пленарной сессии с главными заявлениями президента России.