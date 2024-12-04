США внесли в санкционный список по РФ пять физических и пять юридических лиц
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти физических и пяти юридических лиц, которые, как утверждается, связаны с Россией. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
Среди физлиц указаны Андрейс Браденс из Латвии, Елена Чиркинян из Азербайджана, а также Никита Краснов, Хаджимурат Магомедов и Юрий Максаков из России.
Среди компаний в списке указываются Pullman Global Solutions из США, Siam Expert Trading Company Limited из Таиланда, TGR Corporate Concierge из Великобритании, TGR DWC из Объединенных Арабских Эмиратов, а также TGR Partners с представительствами в Лондоне, Москве, Риге и Стамбуле.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.
3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции. По словам Салливана, глава США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжит реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.