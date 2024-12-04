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США внесли в санкционный список по РФ пять физических и пять юридических лиц

Ведомости

Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти физических и пяти юридических лиц, которые, как утверждается, связаны с Россией. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Среди физлиц указаны Андрейс Браденс из Латвии, Елена Чиркинян из Азербайджана, а также Никита Краснов, Хаджимурат Магомедов и Юрий Максаков из России.

Среди компаний в списке указываются Pullman Global Solutions из США, Siam Expert Trading Company Limited из Таиланда, TGR Corporate Concierge из Великобритании, TGR DWC из Объединенных Арабских Эмиратов, а также TGR Partners с представительствами в Лондоне, Москве, Риге и Стамбуле.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.

3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции. По словам Салливана, глава США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжит реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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