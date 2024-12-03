США анонсировали новые антироссийские санкции
Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
«Чтобы подорвать военную машину России, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, и за ними последуют новые санкции», – говорится в заявлении.
По словам Салливана, президент США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия, и страна продолжат реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.
2 декабря Совет Евросоюза (ЕС) принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России и Ирана. Согласно последним данным, ограничительные меры в общей сложности распространяются на 116 физических лиц и 33 компании со всего мира. Активы тех, кто включен в список, замораживаются. Лица и организации Евросоюза не могут предоставлять им средства, финансовые активы и экономические ресурсы. Кроме того, на физлиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.