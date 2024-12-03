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США анонсировали новые антироссийские санкции

Ведомости

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

«Чтобы подорвать военную машину России, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, и за ними последуют новые санкции», – говорится в заявлении.

По словам Салливана, президент США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия, и страна продолжат реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.

2 декабря Совет Евросоюза (ЕС) принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России и Ирана. Согласно последним данным, ограничительные меры в общей сложности распространяются на 116 физических лиц и 33 компании со всего мира. Активы тех, кто включен в список, замораживаются. Лица и организации Евросоюза не могут предоставлять им средства, финансовые активы и экономические ресурсы. Кроме того, на физлиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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