США анонсировали новые антироссийские санкции

2 декабря Совет Евросоюза (ЕС) принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России и Ирана. Согласно последним данным, ограничительные меры в общей сложности распространяются на 116 физических лиц и 33 компании со всего мира. Активы тех, кто включен в список, замораживаются. Лица и организации Евросоюза не могут предоставлять им средства, финансовые активы и экономические ресурсы. Кроме того, на физлиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.