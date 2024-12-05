WP: представители «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами

Сирия – один из ближайших союзников Тегерана, а «Хезболла» – проиранская группировка, говорится в материале. Представитель шиитского движения заявил в разговоре с WP, что «Хезболла» и Иран всегда будут союзниками, при этом отвергнув опасения о том, что организация ослабла. По словам члена «Хезболлы», ливанские бойцы, отправленные в Сирию, действуют в «оборонительной» позиции.