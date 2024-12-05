WP: представители «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами
В Сирию прибыли бойцы шиитского движения «Хезболла» для борьбы с террористами, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей организации. Утверждается, что они ждут приказа для того, чтобы вступить в бой.
Вместе с этим в публикации отмечается, что «Хезболла» значительно ослабла из-за конфликта с Израилем. «Неясно, есть ли у нее способность существенно изменить направление конфликта», – пишет газета.
Сирия – один из ближайших союзников Тегерана, а «Хезболла» – проиранская группировка, говорится в материале. Представитель шиитского движения заявил в разговоре с WP, что «Хезболла» и Иран всегда будут союзниками, при этом отвергнув опасения о том, что организация ослабла. По словам члена «Хезболлы», ливанские бойцы, отправленные в Сирию, действуют в «оборонительной» позиции.
3 декабря глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран рассмотрит возможность отправки своих войск в Сирию в случае поступления соответствующего запроса от официального Дамаска. Кроме того, Аракчи подтвердил, что намерен посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, обстановка в Сирии может нанести вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.