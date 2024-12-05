Слуцкий назвал вбросами возможное участие в выборах дочери Жириновского
Вопрос участия дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в выборах не обсуждался в Госдуме. Об этом журналистам сообщил глава фракции Леонид Слуцкий.
«Это все вбросы», – сказал он.
3 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова и другие источники писал, что Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 г. Утверждалось, что дочь Жириновского окажется в верхней части предвыборного партийного списка.
В публикации также говорилось, что инициатором вовлечения Боцан-Харченко в партийную работу стал Слуцкий.
Боцан-Харченко является дочерью Жириновского от незарегистрированного брака с Татьяной Тезиковой. На публике она появилась после смерти отца в 2022 г. В октябре 2024 г. на слете депутатов ЛДПР Слуцкий сообщил, что Боцан-Харченко будет возглавлять партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Владимира Жириновского.