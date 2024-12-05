Слуцкий назвал вбросами возможное участие в выборах дочери Жириновского

Боцан-Харченко является дочерью Жириновского от незарегистрированного брака с Татьяной Тезиковой. На публике она появилась после смерти отца в 2022 г. В октябре 2024 г. на слете депутатов ЛДПР Слуцкий сообщил, что Боцан-Харченко будет возглавлять партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Владимира Жириновского.