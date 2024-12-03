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«Коммерсант»: дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР в 2026 году

Ведомости

Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова и другие источники. Сообщается, что дочь Жириновского окажется в верхней части предвыборного партийного списка.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 г. депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов [в Госдуму] в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», – заявил Наумов.

По его словам, инициатором вовлечения Анастасии Боцан-Харченко в партийную работу стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который привлек ее к работе организационного комитета для празднования в 2026 г. 80-летия со дня рождения Жириновского.

Боцан-Харченко является дочерью Жириновского от незарегистрированного брака с Татьяной Тезиковой. На публике она появилась после смерти отца в 2022 г.

В октябре 2024 г. на слете депутатов ЛДПР Слуцкий сообщил, что Боцан-Харченко будет возглавлять партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Владимира Жириновского. В ноябре она стала руководителем «Фонда Жириновского», который был создан самим основателем ЛДПР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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