«Коммерсант»: дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР в 2026 году
Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова и другие источники. Сообщается, что дочь Жириновского окажется в верхней части предвыборного партийного списка.
«Стартовала программа развития избранных в 2024 г. депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов [в Госдуму] в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», – заявил Наумов.
По его словам, инициатором вовлечения Анастасии Боцан-Харченко в партийную работу стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который привлек ее к работе организационного комитета для празднования в 2026 г. 80-летия со дня рождения Жириновского.
Боцан-Харченко является дочерью Жириновского от незарегистрированного брака с Татьяной Тезиковой. На публике она появилась после смерти отца в 2022 г.
В октябре 2024 г. на слете депутатов ЛДПР Слуцкий сообщил, что Боцан-Харченко будет возглавлять партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Владимира Жириновского. В ноябре она стала руководителем «Фонда Жириновского», который был создан самим основателем ЛДПР.