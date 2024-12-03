«Коммерсант»: дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР в 2026 году

Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова и другие источники. Сообщается, что дочь Жириновского окажется в верхней части предвыборного партийного списка.