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Борисов: «Роскосмос» обеспечит нужды Минобороны по ракете «Орешник»

Ведомости

Баллистическая ракета «Орешник» будет обладать мощностью, необходимой Минобороны России, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

21 ноября Россия запустила ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Президент РФ Владимир Путин отметил, что  ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду и существующие системы противовоздушной обороны не в состоянии их перехватить.

Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения. Хотя по факту «Орешник» не является средством массового поражения, пояснил он.

Запуск ракеты стал ответом на разрешение Украине западными странами наносить удары дальнобойными снарядами вглубь территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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