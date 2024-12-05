Борисов: «Роскосмос» обеспечит нужды Минобороны по ракете «Орешник»
Баллистическая ракета «Орешник» будет обладать мощностью, необходимой Минобороны России, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
21 ноября Россия запустила ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Президент РФ Владимир Путин отметил, что ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду и существующие системы противовоздушной обороны не в состоянии их перехватить.
Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения. Хотя по факту «Орешник» не является средством массового поражения, пояснил он.
Запуск ракеты стал ответом на разрешение Украине западными странами наносить удары дальнобойными снарядами вглубь территории России.