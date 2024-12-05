Борисов: «Роскосмос» обеспечит нужды Минобороны по ракете «Орешник»

Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения. Хотя по факту «Орешник» не является средством массового поражения, пояснил он.