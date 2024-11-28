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Путин: РФ дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника»

Ведомости

Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника», ущерб была нанесен минимальный, заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Ущерб минимальный, но он есть. Сам факт использования [ракет ATACMS против России], конечно, мы не можем на это не обратить внимание, тем более, что ущерб есть», – сказал Путин.

21 ноября президент рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск. Есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. До этого разрешение использовать дальнобойное оружие против РФ Украине дал президент США Джо Байден.

В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». ВС России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Как отметил Путин, ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не в состоянии их перехватить.

28 ноября российский лидер объявил о начале серийного производства «Орешника» в своем выступлении на ОДКБ в Астане. Президент РФ заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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