Путин: РФ дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника»
Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника», ущерб была нанесен минимальный, заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
«Ущерб минимальный, но он есть. Сам факт использования [ракет ATACMS против России], конечно, мы не можем на это не обратить внимание, тем более, что ущерб есть», – сказал Путин.
21 ноября президент рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск. Есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. До этого разрешение использовать дальнобойное оружие против РФ Украине дал президент США Джо Байден.
В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». ВС России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Как отметил Путин, ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не в состоянии их перехватить.
28 ноября российский лидер объявил о начале серийного производства «Орешника» в своем выступлении на ОДКБ в Астане. Президент РФ заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.